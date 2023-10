Dreesen: “Musiala? Mi piacerebbe tenerlo al Bayern a vita”

Jamal Musiala è probabilmente fra i giovani più preziosi sul mercato in questo momento. Moltissimi club vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del giocatore tedesco, ma il Bayern Monaco è pronto a tutto per trattenerlo. Queste le parole dell’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen in un’intervista rilasciata a BR24:

“Mi piacerebbe davvero tenerlo a vita. Jamal è già un grande calciatore oggi. Faremmo bene a tenerlo con noi il più a lungo possibile, questo è il nostro piano”.

Foto: Instagram Musiala