Dreesen (ds Bayern): “Rinnovo Muller? Non sentiamo alcuna pressione”

Intervenuto a Bild TV, Jan–Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Thomas Müller, seconda punta classe 1989 e in scadenza di contratto con il club bavarese: “Non so se Müller voglia giocare fino a 67 anni. Non sentiamo alcuna pressione. Abbiamo visto quanto Thomas sia importante per la squadra. Vedremo cosa succederà. Abbiamo buone ragioni per sperare che resti da noi ancora per molto tempo”.

Foto: Instagram Muller