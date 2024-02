Dreesen, CEO Bayern Monaco: “Non abbiamo nessuna intenzione di perdere calciatori a parametro zero. Sul futuro di Davies…”

Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha tentato di fare il punto, ai microfoni di Sky Sport Deutschland, su quelle che saranno le operazioni di mercato che imbastirà il club bavarese in vista della prossima estate: “Non vogliamo perdere però nessun calciatore a parametro zero. Futuro Davies? Ha un contratto con noi fino al 2025, ma sappiamo che un giocatore come lui è uno che ha fatto ottimi progressi sia sulla velocità, ma anche sul carattere. Siamo in trattativa con il suo agente, Christoph (Freund, attuale direttore sportivo, ndr) è coinvolto in questa vicenda. Ora anche Max (Eberl, direttore sportivo del club dal prossimo 1 marzo, ndr) affronterà il problema. Cercherò di proseguire la conversazione e la trattativa, dopodiché prenderemo una decisione.”

Foto: sito Bayern Monaco