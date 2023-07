Dreesen (CEO Bayern): “L’Italia è il paese del calcio difensivo. E Kim è stato il migliore”

Kim Min-jae è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. E dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, oggi è arrivata la prima conferenza stampa del difensore in Germania. L’amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, lo ha così presentato alla stampa tedesca: “La prima impressione che ho avuto su Minjae è la sua incredibile disciplina e la sua educazione. Si è affermato in vari campionati, soprattutto in Italia, al Napoli. Chiunque sia riconosciuto come il miglior difensore nel paese del calcio difensivo deve sapere cosa sta facendo. Abbiamo trovato qualcuno che ci migliora al centro della difesa, che ha 20/20 di vista e una buona mentalità. Minjae è già una leggenda in Corea e gode di un’ottima reputazione”.

Foto: Instagram Bayern Monaco