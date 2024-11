Dreesen (CEO Bayern): “Kimmich e Musiala sono le nostre colonne portanti. Saranno il volto del futuro”

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato dei temi più importanti degli ultimi giorni e in particolare dei contratti di Musiala e Kimmich, due dei giocatori più importanti della squadra allenata da Vincent Kompany.

Queste le sue parole ad Abendzeitung Munchen: “Il rinnovo di Musiala? Non voglio porre un limite di tempo. L’importante è che si trovi l’accordo, anche se non dovesse accadere entro la fine dell’anno”

Sul rinnovo di Kimmich: “Abbiamo già detto pubblicamente che vogliamo avviare rapidamente le trattative con lui per un prolungamento del contratto. Vorrei che continuasse ad essere una delle colonne portanti della squadra”, ha detto l’amministratore delegato.

Per quanto riguarda il possibile trasferimento di Florian Wirtz: “Deve essere sempre nell’interesse del Bayern avere in rosa i migliori giocatori tedeschi, ma il Bayern deve comportarsi in modo sensato dal punto di vista economico”.

Foto: sito Germania