Dreesen, CEO Bayern: “Addio di Tuchel a fine anno? Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio per la squadra”

Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha così risposto, nel post match con il Lipsia, alle domande dei media che gli chiedevano della separazione a fine anno con Thoma Tuchel:

“Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio per la squadra, per il club e anche per lui se ci fossimo lasciati in estate e avessimo ricominciato da capo. Separazione amichevole? Thomas è uno che non usa mezzi termini… Ha detto che non bisogna cercare solo un colpevole e noi comunque non cerchiamo colpevoli. Abbiamo semplicemente visto che le cose non funzionavano ed è per questo che abbiamo deciso di fare diversamente. Abbiamo fatto la scelta giusta. Non è il caso di parlare della qualità della squadra perché ce n’è tanta.”

Foto: Twitter Bayern Monaco