Dreesen (ad Bayern Monaco): “Arriveremo al ritorno in una situazione che non volevamo. Insulti a Upamecano disgustosi”

Jan-Christian Dreesen, ad del Bayern Monaco, ha parlato a The Kicker, dopo la sconfitta agli ottavi di Champions contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Certamente immaginavamo che oggi sarebbe stato un po’ diverso, una conversazione più allegra. Ma questi sono giorni che devi imparare ad affrontare. Abbiamo iniziato il primo tempo con grande impegno e abbiamo anche mostrato una certa reazione dopo la partita davvero difficile a Leverkusen. Ma poi i biancocelesti hanno avuto la meglio su di noi nel secondo tempo, meritando. E non c’è niente da edulcorare. Immaginavamo questa gara diversamente”.

Dreesen ha poi parlato dell’evento peggiore della serata. “Trovo disgustoso e spregevole il fatto che Upamecano sia stato successivamente insultato in modo massiccio sui social media, con epiteti di tipo razziale. Al contrario, ai nostri tifosi chiedo in modo dimostrativo applausi per il nostro Upamecano. Il rosso? Poteva darlo, ma anche no”.

Foto: twitter Bayern