Dreesen (ad Bayern): “La porta della Superlega resta chiusa”

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha dato ragione sulla alla società A22 Sports, detentrice del progetto Superlega, stanno arrivando in questi minuti reazioni da tutto il mondo sportivo. Oltre a Manchester United e Atlético Madrid, anche il Bayern Monaco ha detto la sua.

L’amministratore delegato del club bavarese, nonché vicepresidente dell’ECA, Christian Dreesen ha fatto sapere che: “Il Bayern ha preso atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Tuttavia, ciò non cambia l’atteggiamento del FC Bayern e quello dell’ECA secondo cui una competizione del genere rappresenterebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla situazione del calcio europeo. La Bundesliga costituisce la base dell’FC Bayern, così come tutti i campionati nazionali costituiscono la base delle squadre di calcio europee. Pertanto è nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli e non indebolirli. Sosteniamo anche le competizioni europee per club sotto l’egida della UEFA. Quindi ancora una volta è molto chiaro: la porta della Superlega in casa FC Bayern resta chiusa”.

