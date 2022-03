Draxler punta il Mondiale: “Voglio essere in squadra, ma mi manca il ritmo. Devo giocare di più”

Nella giornata di ieri Julian Draxler è sceso in campo per novanta minuti con la maglia della sua Nazionale, contribuendo alla vittoria che la Germania ha ottenuto per due reti a zero in amichevole contro Israele. Parlando dopo la gara, ha espresso la sua volontà di essere presente al prossimo Mondiale, manifestando la necessità di giocare di più rispetto a quanto fatto quest’anno con la maglia del Paris Saint-Germain.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal calciatore: “Sono contento di aver giocato 90 minuti dopo tanto tempo e sono ancora convinto di poter far parte di questa squadra. Tuttavia, la mia situazione nel club non è semplice: mi manca il ritmo gara, devo giocare di più”.

Foto: Twitter PSG