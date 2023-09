Julian Draxler lascerà il Paris Saint-Germain, dopo che arrivato ieri in Qatar, ha svolto in mattinata le visite con l’Al-Alhi. Il tedesco lascerà dunque il club parigino: come riportato da L’Equipe, il club qatariota pagherà ai francesi venti milioni di euro. Draxler ritroverà così Marco Verratti e Abdou Diallo.

Foto: As