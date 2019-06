Draxler allo scoperto: “Non ho intenzione di lasciare il Psg”. Ma il Tottenham…

Il Tottenham, come riportato, ha deciso chi sarà l’eventuale sostituto di Eriksen: dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, oggi dall’Inghilterra sono sicuri che Julian Draxler sia l’obiettivo numero uno degli Spurs, che hanno già messo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro. Il diretto interessato, intervenuto alla Bild, ha provato a fare chiarezza sul suo futuro: “Non ho niente da dire perché non ho intenzione di lasciare il Psg”. Il Tottenham, però, è sempre più in pressing…

