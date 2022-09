Dramma per Lorenzo Insigne. La moglie perde il figlio che aveva in grembo

Da alcune settimana c’erano state voci di un problema familiare che attanagliava Lorenzo Insigne a Toronto, dove non si allenava da una decina di giorni. Oggi è venuta a galla la notizia di un grave lutto per la famiglia Insigne. Come riferito dal Corriere della Sera, Jenny, moglie dell’ex capitano del Napoli, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi. Sulla vicenda c’è stato il più stretto riserbo, ma inevitabilmente le voci si sono rincorse e diffuse. Si tratta del dolore più grande che un genitore possa provare. Sui social ci sono tanti messaggi di solidarietà, la famiglia in qualche caso ha anche risposto ringraziando e confermando, quindi, il dramma.

Da Alfredo Pedullà e dalla redazione giunga la massima vicinanza a Insigne e alla sua compagna.