Dramma per Blessin. La moglie è stata colpita da un ictus

Dramma per Alexander Blessin. L’ex tecnico del Genoa, ora alla Royale Union Saint-Gilloise, sta attraversando un periodo familiare molto duro. La moglie infatti è stata ricoverata in ospedale d’urgenza per un ictus. I giocatori, nel riscaldamento prima della gara poi vinta contro lo Standard Liegi, hanno esibito una maglietta con la scritta “coraggio coach” in segno di vicinanza al proprio allenatore.

Il tecnico tedesco, ha così parlato: “È difficile trovare le parole. Ho apprezzato il gesto della squadra con la maglietta prima della partita. Mia moglie ha guardato la partita dall’ospedale e ha pianto per quel gesto. Questa vittoria le dà forza e spirito combattivo. È difficile per la mia famiglia questo momento. Dobbiamo darle pensieri positivi e forza. Dobbiamo combattere. Sono convinto che supererà bene tutto questo”.

Foto: twitter Genoa