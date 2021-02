Dramma Klopp: a causa delle restizioni tedesche non potrà assistere ai funerali della madre

È morta all’eta di 81 anni Elisabeth, la madre del tecnico tedesco Jurgen Klopp. A causa dei problemi legati alla pandemia, e le conseguenti restrizioni, il tecnico del Liverpool non potrà però presenziare ai funerali, in quanto impossibilitato ad entrare in Germania provenendo dal Regno Unito. Lo stesso tedesco ha voluto rendere omaggio alla madre attraverso il quotidiano Schwarzwaelder Bote, dicendo: “Per me significava tutto. Era una vera mamma nel miglior senso della parola. Essendo una devota cristiana, so che ora è in un posto migliore. Il fatto che non posso essere al funerale è dovuto ai tempi terribili che stiamo vivendo. Non appena le circostanze lo consentiranno, terremo una meravigliosa commemorazione, appropriata alla figura della mia mamma”. Anche lo stesso Liverpool ha voluto porgere le condoglianze e la sua vicinanza con un post sui profili social del club: “Non camminerai mai da solo”.

You’ll Never Walk Alone, Jürgen ❤️ pic.twitter.com/mjgSmXZWgn — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2021

Foto: Mirror