Dramma in Colombia, ucciso il presidente del Tigres dopo una sconfitta

Sono ore delicate per ciò che riguarda il calcio colombiano. A seguito di una partita persa dal Tigres, club di seconda divisione, il presidente Edgar Perez è stato ucciso. L’uomo era uscito dallo stadio ed era in macchina assieme alla figlia, quando due uomini in moto gli hanno sparato. L’uomo ha perso la vita, mentre la figlia è stata risparmiata. Questa la nota del club: “Il Tigres e lo sport colombiano sono distrutti dalla notizia. Il suo impegno per il club e lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su chiunque l’ha conosciuto“.

Foto: logo Colombia