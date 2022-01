Dragusin: “Non vedo l’ora di cominciare. Credo nella salvezza”

Radu Dragusin ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Salernitana , dopo l’ufficialità del prestito dalla Juventus.

Queste le sue parole: “Sono venuto qui con fiducia ed entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare. per conquistare questo obiettivo dobbiamo stare uniti e stringerci e vincere più partite possibili. Credo nella salvezza. Ho scelto il 25 perché è il giorno che mi sono messo insieme con la mia ragazza. Grazie ai tifosi per il sostegno e vi aspettiamo allo stadio”.