Dragusin, lo scenario è quello di ieri sera: accordo (non ancora chiusura) Genoa-Tottenham, ma il Bayern…

Radu Dragusin fatta al Tottenham? Evidentemente no. Lo scenario è quello raccontato ieri sera da Gianluigi Longari per Sportitalia: c’è l’accordo tra il Genoa e gli Spurs, ma il Bayern nell’ombra ha voluto riflettere per 24 ore (la giornata di ieri, appunto) in attesa di una decisione definitiva. E Dragusin evidentemente deve aver aperto al Bayern che può presentare un’offerta migliore sia al Genoa che al difensore centrale. Morale: l’accordo Genoa-Tottenham non è ancora una dirittura d’arrivo – una chiusura della trattativa – come qualcuno aveva raccontato stamattina perché il Bayern vuole giocarsi le carte fino in fondo. Di sicuro i club italiani non sono mai stati davvero in corsa…

Foto: Instagram Genoa