Dragusin: “Ho imparato tanto da Bonucci e Chiellini. Ora sono in fiducia, ma non devo montarmi la testa”

Radu Dragusin ha deciso la sfida di Marassi fra Genoa ed Hellas Verona. Questo il pensiero del difensore ex Juventus a Sky Sport: “Un’emozione incredibile per il gol, sono felicissimo ma soprattutto lo sono per i 3 punti. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, ho lavorato tanto per questo”.

Poi ha proseguito: “Sono giovane, sono all’inizio, devo fare tanta esperienza ed incontrare molte situazioni per crescere. Il mio sogno è migliorare sempre di più”. E sul passaggio dalla Juve al Genoa: “Alla Juventus sono cresciuto tanto, è stato importante imparare da campioni come Bonucci e Chiellini. Io adesso sono in un momento di fiducia ma non devo montarmi la testa, solo lavorare ancora”.

Foto: Instagram Genoa