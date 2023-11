Dragusin fa volare il Genoa e inguaia Baroni: 1-0 a Marassi. Ottava sconfitta per il Verona

Il Genoa vince 1-0 contro il Verona, decide la rete di Dragusin. Dopo una prima parte con ritmi bassi e un’ampia fase di studio delle due squadre, nel finale di frazione iniziano ad arrivare le occasioni da gol e con loro anche il vantaggio. Prima Ekubn colpisce il palo di testa, quindi è Dragusin a spezzare l’equilibrio con un pregevole destro al volo da dentro l’area di rigore su assist di Haps. Nella ripresa i ritmi si alzano, il Verona alza il baricentro alla ricerca del pari ed il Genoa prova a sfruttare gli spazi che si creano col contropiede, ma Puscas non è cattivo sotto porta in almeno un paio di occasioni. Al 73′ è il Verona a rendersi pericolosissimo, ma il tiro a colpo sicuro di Terracciano si stampa sul palo, con Martinez oramai battuto. Il portiere del Grifone è invece straordinario al 78′ quando toglie dalla porta un colpo di testa potentissimo di Djuric, mantenendo il vantaggio per i suoi. Termina così 1-0 a Marassi, il Genoa vola a quota 14 punti al tredicesimo posto. Discorso diverso, invece, per il Verona che incassa così l’ottava sconfitta (la quinta consecutiva) di questo campionato, rimanendo fermo al diciottesimo posto a quota 8 punti. E, adesso, la posizione di Baroni è sempre più in bilico.

Foto: Instagram Genoa