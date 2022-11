Dragowski non andrà al Mondiale. Lo annuncia il team manager della Polonia

Come previsto niente da fare per il portiere polacco dello Spezia dopo l’infortunio di questo pomeriggio nella partita contro il Verona. Ad annunciarlo è la stessa Nazionale della Polonia, che ha annunciato la sostituzione del portiere spezzino con Kamil Grabara per difendere la porta in Qatar. Ecco il comunicato:

A causa dell’infortunio rimediato nella partita di oggi da Bartlomiej Dragowski non andrà ai Mondiali. Il suo posto in squadra sarà preso da Kamil Grabara

Foto: Instagram Spezia