Dragowski: “Contento del rinnovo fino al 2023, voglio fare una grande stagione. Su Szczesny…”

In casa Fiorentina ha parlato Bartlomiej Dragowski, portiere polacco fresco di rinnovo. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Sono molto contento del rinnovo fino al 2023 e che finalmente avrò la mia occasione alla Fiorentina. Non arriva niente gratis. Sceglie il mister chi sarà titolare ma lavorerò duro per ripagare la fiducia di tutti. Voglio ringraziare il club per il rinnovo e per il mio nuovo ruolo. Lavorerò come mai. Se ho pensato di lasciare Firenze? Da quando ho parlato col direttore mi ha detto che avevo fiducia in me io ho avuto sempre in testa la voglia di fare una grande stagione qui. Mi preparo al meglio per fare questo. Offerte inglesi? Sì, quando c’è il mercato ci sono tanti movimenti perché le squadre cercano nuovi giocatori. Io ho scelto la Fiorentina e la Fiorentina ha scelto me e io sono molto contento. Con Terracciano possiamo crescere molto. Gioca a calcio da più tempo di noi e ha esperienza. Ci aiuterà e io potrò aiutare lui. Faremo di tutto per spingere al massimo l’uno con l’altro e crescere ancora. Il rinnovo? Ho parlato con Commisso che mi ha chiesto di parare bene. Mi hanno fatto vedere che hanno tutti grande fiducia. Io voglio ripagarli. Szczesny? Ancora non siamo allo stesso livello, lui è più forte. Io devo lavorare ancora un po’ per raggiungerlo. So di avere un buon potenziale ed essere un portiere forte. Mi dicono tutti questo, ma anche io ho fiducia in me stesso. Penso di avere ancora margini di miglioramento. Zurkowski? Lo conosco dalla Nazionale, è un giocatore con grande talento. Non l’ho mai visto stanco e corre tantissimo. Sono convinto che farà bene alla Fiorentina e aiuterà la squadra”.

Foto: Fiorentina Twitter