Pellegrini replica a una vecchia dichiarazione di Mou: “Per me allenare il Malaga è stato un orgoglio e oggi confermo quanto detto”

Roma-Betis Siviglia sarà innanzitutto Mourinho contro Pellegrini. Tra i due infatti scorre sicuramente stima reciproca ma forse meno simpatia. Tutto risale al 2010, quando il Real decise di esonerare Pellegrini proprio per portare sulla panchina del Bernabeu l’attuale tecnico giallorosso. In quell’occasione Pellegrini ripartì dal Malaga, con lo Special One che non ritardò a punzecchiarlo: “Non sarò mai come Pellegrini, non finirò mai in una squadra come il Malaga. Andrò in un grande club dopo aver allenato il Real Madrid”. La risposta dello stesso Pellegrini è arrivata solo ieri in conferenza stampa: “Il rapporto con Mourinho è buono. Abbiamo convissuto molti anni in Spagna e in Inghilterra, poi ognuno è padrone delle proprie parole. Per me allenare il Malaga è stato un orgoglio e oggi confermo quanto detto”.

Foto: Manuel Pellegrini profilo personale