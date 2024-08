Dovbyk: “Uno dei migliori club italiani. Credo molto nel progetto”

Dovbyk ha rilasciato la prima intervista da nuovo attaccante giallorosso sui canali ufficiali della Roma: “È uno dei migliori club italiani, con un progetto che considero importante e in cui credo molto. Spero che riusciremo a fare qualcosa di interessante nella prossima stagione. Ho parlato con Dan e Ryan, non avevo mai parlato con il presidente prima di un trasferimento. Tutto questo mi ha convinto a venire qui. Ci tengo molto a ringraziare la famiglia Friedkin”. Sui post pubblicati sui social dai tifosi: “Ho visto qualche video, alcuni divertenti, altri più seri, che mi hanno fatto capire quanto la gente ami il calcio qui. Ringrazio i tifosi per questo”. Alla domanda sull’essere stato l’ultimo capocannoniere della Liga: “È stato straordinario perché ho conquistato per la prima volta il titolo di capocannoniere nella Liga, ma vorrei ringraziare i miei compagni. Segnare molti gol è il mio lavoro”. Dovbyk non vede l’ora di entrare per la prima volta nello Stadio Olimpico: “È uno stadio meraviglioso. Ci sono 70.000 persone, è straordinario giocare davanti a così tanti tifosi. Penso che uno stadio così ti dia quell’energia in più, grazie ai tifosi”.

Foto: instagram ufficiale AS Roma