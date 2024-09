Dovbyk sui social: “Voglio dare di più, ma c’è un percorso che non può essere evitato”

“Voglio dare di più per la squadra, ma c’è un percorso che non può essere evitato. La costanza e il duro lavoro sono la chiave di tutto”. Così Artem Dovbyk, neo attaccante giallorosso, dopo Juventus-Roma terminata 0-0. Tra i commenti spunta anche quello dell’ex attaccante giallorosso Edin Dzeko, che riferendosi al gol non ancora arrivato, ha voluto incoraggiare l’ex Girona: “Arriverà amico mio”.

Foto: Instagram Dovbyk