Dovbyk su rigore al 98’: la Roma acciuffa il 2-2 a Bologna

Al Dall’Ara termina 2-1 a favore dei padroni di casa. Bologna che parte sicuramente più forte rispetto alla Roma. La prima occasione pericolosa la crea Dallinga al decimo che nonostante un angolo piccolo, riesce a tirare una botta sul primo palo. Grande parata di Svilar. Scocca la mezz’ora e la partita è abbastanza noiosa, pochi tiri e pochissime occasioni sia da una parte che dall’altra, ma subito dopo si accende il match. Doppia chance al 31’ quando Pellegrini calcia dal limite dell’area dopo un corner dei giallorossi. Parata di Skorupski, il pallone arriva a Dybala che crossa per Dovbyk che però, di testa, fatica a dare forza al pallone e non riesce a impensierire il portiere polacco. Chance enorme al 34’ per la Roma con Saelemaekers che recupera il pallone dopo un passaggio sbagliato di Miranda, lancia Dovbyk che chiude il triangolo dandola a Dybala che però se la allunga troppo e calcia alto. Il primo tempo termina 0-0. La seconda frazione parte un po’ a rilento ma poi Pellegrini al 59’ taglia in due il Bologna, Manu Kone allarga per Saelemaekers si accentra superando Miranda e trova un gran gol. Skorupski non perfetto. Continua il momento d’oro del belga. 0-1 Roma! Al 61’ dopo meno di due minuti pareggia il Bologna con Dallinga. Dominguez fa partire un gran contropiede 4 vs 4, lascia a Ndoye che allarga per Odgaard che mette un pallone in mezzo che passa in tutta l’area, arriva a Dallinga che calcia, Svilar tocca ma non basta. È 1-1! La partita continua ad essere infiammata, il Bologna conquista un rigore. Due sono i motivi: un tocco di mano di Konè dopo un colpo di testa di Holm e per una trattenuta prolungata di Pellegrini ai danni di un giocatore rossoblù. Dagli undici metri va Ferguson e riesce a spiazzare Svilar e lo scozzese torna al gol. 2-1 Bologna, partita ribaltata in 4 minuti! Dopo due minuti dall’entrata in campo, Orsolini ha subito una grande occasione che però calcia sul petto di Svilar. La Roma ci prova ma non è mai pericolosa, al contrario il Bologna prova a sfruttare le voragini lasciate dai giallorossi, ma non ci riesce grazie ad un super Svilar che fa due buone parate. Quando la partita sembrava terminata Lucumì colpisce con la mano il pallone in area. Questo significa: calcio di rigore per la Roma! Dagli undici metri va Dovbyk che come ha fatto Ferguson spiazza il portiere.

Foto: instagram Bologna