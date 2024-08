Dovbyk: “Shevchenko il mio riferimento. Ho parlato con De Rossi, sono carico per questa esperienza” 

Artem Dovbyk nuovo attaccante della Roma, ha parlato anche delle sue caratteristiche, dei suoi modelli e dell’attacco che si sta creando in giallorosso.

Queste le sue parole: “Capocannoniere della Liga? Una grande sensazione per me, voglio ringraziare i compagni che mi hanno aiutato ad avere molte occasioni. Segnare è il mio lavoro”.

Sente la responsabilità nell’essere arrivato qua? “Le sento, ma per me è un onore lavorare qua, in Italia, cercherò di mostrare il mio miglior calcio”.

Le sue caratteristiche? “Per un attaccante è importante saper stare dentro l’area, lo scorso anno ne ho segnati tanti e spero di poter fare lo stesso alla Roma”.

La qualità in attacco della Roma con Soulé, Dybala e Pellegrini? “Ci sono top player con grandi qualità, questo lo sanno tutti. Spero che mi possano aiutare ad avere tante occasioni e spero di segnare”.

Ha sentito De Rossi? “Ci ho parlato, mi ha spiegato qualcosa dal punto di vista tattico e della storia del club. Ho avuto belle emozioni a parlare con lui e gli ho spiegato i motivi della mia scelta”.

Ha dei modelli di riferimento? “Shevchenko, è il miglior giocatore ucraino e ha giocato in Italia…”.

Cosa si aspetta dall’Olimpico? “Uno stadio fantastico, ho visto molte gare giocate lì. E’ stupendo giocare davanti a quei tifosi. Sono eccitato dall’idea di vivere a Roma. So quanto sia bella”.

Foto: instagram ufficiale AS Roma