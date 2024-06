Dovbyk rimpianto della Lazio. Era stato proposto, poi il Girona. Ora vale 5 volte in più

Artem Dovbyk è un grande uomo mercato, ne ha parlato il suo procuratore ammettendo l’interesse dei club italiani (Napoli in testa, aggiungiamo, ma la prima scelta resta Lukaku). Non più giovanissimo, lo specialista ucraino compirà 27 anni tra poche settimane ed è letteralmente esploso nella Liga con il Girona: 24 gol e 8 assist, un rendimento eccellente. Il club spagnolo lo ha acquistato la scorsa estate dal Dnipro per una cifra vicina agli otto milioni, un autentico affare considerato che attualmente la valutazione si è quasi quintuplicata. Prima di andare al Girona vi raccontammo che Dovbyk era stato proposto alla Lazio più o meno alla stessa cifra e lui aveva dato il via libera al trasferimento anche per giocare in Champions. Ma la Lazio preferì poi virare su Castellanos e la carriera ha preso un’altra piega con un profitto straordinario.

Foto: sito Girona