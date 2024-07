Dovbyk: l’Atletico non chiude, la Roma si inserisce

È ancora tutto da scrivere il futuro di Artem Dobvyk. Sul centravanti del Girona si era mosso per primo l’Atletico Madrid, ma i club non hanno ancora trovato l’accordo e la tensione si è fatta sempre più alta. Una situazione che ha permesso di inserirsi alla Roma, tanto che ieri gli intermediari erano a Roma per parlare con i giallorossi. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, ora c’è l’apertura dell’attaccante a valutare la proposta dei giallorossi. La trattativa tra Atletico e Girona resta sempre incagliata sulle divergenze di valutazione del giocatore e la tensione tra le parti è alta. Cresce la fiducia sul fronte Roma. Il calciatore è legato al Girona da una clausola rescissoria di 40 milioni, ma i giallorossi, dal canto loro, sarebbero disposti a spingersi fino ai 35 milioni di euro.

Foto: sito Girona