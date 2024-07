Dovbyk, l’agente fa fuori l’Atletico. E la Roma è pronta

Artem Dovbyk e la Roma: si procede no stop. Le dichiarazioni dell’agente Oleksiy Liundovskyi non sono passate inosservate: in pratica ha fatto fuori l’Atletico Madrid, parla di offerta inadeguata per il capocannoniere della Liga. La speranza della Roma cresce perché il club giallorosso pensa di avere il vento a favore: può avvicinarsi o toccare la clausola di 40 milioni con i bonus e ha un accordo di massima da 3,5-4 milioni di ingaggio a stagione. Siamo ormai dentro una trattativa senza soluzione di continuità con il Girona, compreso il non trascurabile dettaglio che l’attaccante ha ormai aperto completamente alla Roma. Con Soulé in arrivo e Dybala a disposizione. l’attaccante ucraino sarebbe il colpo ideale per alzare l’asticella in modo inequivocabile.

Foto: sito Girona