Dovbyk, la Roma può arrivare a 40 con i bonus

Dopo l’inserimento della Roma, arrivano novità sulla situazione legata ad Artem Dovbyk. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, I giallorossi hanno pronta una proposta per il centravanti ucraino che arriverebbe a sfiorare 40 milioni di euro, se dovessero maturare i bonus inseriti nell’offerta. La richiesta del Girona è sempre quella di pagare per intero la clausola (40 milioni di euro). La trattativa, dunque, prosegue.

Foto: Sito Girona