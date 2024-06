Dovbyk: “Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani”

Artem Dovbyk attaccante rivelazione della stagione con il Girona e autore di 24 gol e 8 assist in 36 presenze in Liga apre ad una possibilità di sbarco di Italia. Infatti il bomber classe 1997 in un’intervista rilasciata ai canali Youtube della Nazionale e riportata da AS ha dichiarato che il suo procuratore sta parlando con dei club italiani. Queste le sue parole:

“Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani? Sì, ne stanno parlando. Ci sono novità su di me, ma prendo tutto questo con calma”.

Foto: sito Girona