Dovbyk-El Shaarawy e autogol di Leali, la Roma vince 3-1 contro il Genoa

La Roma vince 3-1 contro il Genoa all’Olimpico. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa con la traversa colpita da Paulo Dybala direttamente su calcio di punizione. Appuntamento con il gol solo rimandato per i giallorossi. Al 25′ gli uomini di Ranieri sbloccano la gara con Artem Dovbyk: cross dalla destra di Saelemaekers, tap-in aereo di Pellegrini, risposta corta di Leali – sulla riga – e gol facile facile del centravanti ucraino. Dura poco, però, il vantaggio della Roma. Al 33′, alla prima da titolare in Serie A, è Patrizio Masini a segnare l’1-1, scappando via dalla marcatura di Pellegrini per insaccare al volo su corner dalla destra di Miretti. All’intervallo Ranieri è costretto a rinunciare a Pellegrini per un problema al ginocchio, al suo posto Stephan El Shaarawy. Ed è proprio il Faraone a riportare la Roma in vantaggio all’ora di gioco: assist di Dybala, El Shaarawy calcia di prima e batte Leali con una conclusione dal limite dell’area. Al 73′ arriva anche la rete del 3-1: azione di sfondamento di Kone sulla fascia sinistra, palla velenosa in area ed errore di Sabelli, con tocco di Paulo Dybala solo dopo però l’intervento di Leali. Con ogni probabilità, la Lega assegnerà l’autogol al portiere del Genoa,

Foto: Instagram Roma