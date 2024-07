Dovbyk e la Roma, tempistica rispettata. Le cifre

Tempistica assolutamente confermata. Sarebbe stato sorprendente non vedere Dovbyk in direzione Roma nella giornata di domani, dopo il blitz organizzato dal club giallorosso a Girona per mettere a posto tutti i dettagli. Le cifre sono quelle svelate da Gianluigi Longari già qualche giorno fa: circa 39 milioni tra parte fissa e bonus, ricordiamo che la clausola era di 40 milioni, più un percentuale sulla rivendita che verrà riconosciuta al club spagnolo. Stiamo parlando del capocannoniere dell’ultima Liga e che la scorsa estate il Girona aveva acquistato per meno di 10 milioni. Ciò che più conta per la Roma è aver regalato a De Rossi l’attaccante al primo posto della lista. E dopo Soulé, l’arrivo di Dovbyk autorizza il club giallorosso a sognare una stagione ricca di soddisfazioni. Domani il prevedibile bagno di folla…

Foto: Instagram Girona