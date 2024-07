Dovbyk e la Roma: l’inseguimento sta finendo

Consegnare Artem Dovbyk a Daniele De Rossi: è la parola d’ordine della Roma, l’inseguimento sta finendo. La missione di Ghisolfi in Spagna, testimoniata ieri da una foto a cena con l’attaccante al suo fianco, ha un solo obiettivo: quello di tornare nelle prossime ore in compagnia di Dovbyk. E questa è la strada, sempre più spianata, gli accordi con il Girona sono sul punto di essere definiti. La Roma presenterà l’offerta che permetterà di avvicinarsi ai 40 milioni della clausola, tramite l’inserimento di bonus o di percentuale su futura vendita. Ma si tratta comunque di dettagli sulla strada che porta Dovbyk in direzione Roma per la felicità di Daniele De Rossi.

Sito Girona