Dovbyk-Dybala-Baldanzi, buona la prima per la Roma di Juric: 3-0 all’Udinese

Buona la prima per la Roma di Juric: 3-0 all’Udinese. La partita si apre con la Curva Sud vuota, in protesta per gli ultimi avvenimenti in casa giallorossi. La Roma parte bene e ancor prima che entri la parte restante dei tifosi.sblocca la gara con Artem Dovbyk. Passaggio filtrante di El Shaarawy, in verticale, e dall’interno dell’area di rigore il centravanti ucraino esplode un tiro potente e preciso che non dà scampo a Okoye. La Roma si porta sul 2-0 a inizio secondo tempo contro l’Udinese, grazie alla rete su calcio di rigore della Joya: penalty conquistato, calciatore e convertito in gol con un bel tiro. Arriva anche il tris giallorosso. Al 68′ Pellegrini lascia il posto a Baldanzi, tra i fischi dell’Olimpico, e un minuto dopo l’ex Empoli combina con Dovbyk al limite dell’area, vi entra e trafigge Okoye per il 3-0. Dovbyk trova anche la doppietta personale, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di partenza in fuorigioco dell’attaccante ucraino. Termina così 3-0 all’Olimpico, la Roma trova la prima vittoria del suo campionato.

Foto: Instagram Roma