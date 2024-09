Dovbyk: “Dovevo solo adattarmi a un campionato e a difensori diversi”

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, dopo la prestazione da migliore in campo contro l’Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: “Il risultato è stato molto importante per noi anche perchè ci serve per ridarci fiducia e ora dobbiamo guardare avanti”.



Quanto è stato importante questo gol? “Per me è stato importante, ho dovuto adattarmi ad un nuovo campionato a nuovi difensori che sono molto duri”

Come ti trovi a giocare con Dybala? “È bellissimo, c’è già una grande connessione spero di giocare tanto con lui”.

Foto: Instagram Roma