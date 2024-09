Dovbyk di testa: Roma avanti 1-0 sull’Athletic all’intervallo

La Roma è in vantaggio a fine primo tempo sull’Athletic Bilbao. Gara abbastanza equilibrata all’inizio, poi i giallorossi hanno preso il possesso del campo. Il gol che sblocca la gara arriva al al 32′ grazie al solito Artem Dovbyk. Azione strepitosa dei giallorossi, iniziata da una magia di Paulo Dybala, che supera un avversario con un tunnel, serve Kone, che suggerisce per Baldanzi, bravissimo ad allargare per Angelino, che crossa con un sinistro delizioso, che pennella sulla testa dell’ucraino, perfetto nel movimento e nell’esecuzione. Roma che gestisce senza problemi fino all’intervallo il vantaggio contro gli spagnoli.

Foto: Instagram Roma