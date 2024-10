Douglas Luiz rapinato in casa a Torino

Spiacevole episodio per Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, che al rientro a casa dopo una cena post-partita contro la Lazio ha scoperto la propria abitazione svaligiata. I ladri avrebbero rubato 11 orologi di lusso e alcune collane appartenenti alla compagna, per un valore complessivo stimato intorno ai 500.000 euro. L’allarme scattato attorno all’una e mezza, sul posto sono intervenute le volanti della polizia e della scientifica per effettuare verifiche.

Foto: douglas luiz twitter juventus