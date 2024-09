Douglas Costa: “Vlahovic? Se si sblocca ne segna 30. Douglas Luiz troverà spazio”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Douglas Costa (oggi al Sydney FC) ha parlato del momento della Juve, soffermandosi su due giocatori al centro dell’attenzione nelle ultime settimane: Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.

Vlahovic: “Dusan è fortissimo, non ha bisogno di consigli. Io, quando i miei centravanti non segnavano, mi arrabbiavo con me stesso perché avevo il compito di servirli meglio. Ai bomber basta un gol per svoltare. Vedrete: Dusan segna e poi fa 25-30 reti da qui a giugno”.

Douglas Luiz: “Adesso deve guardare, capire e conoscere la Juve e la Serie A, poi si rivelerà un colpo prezioso. Può divenire un nuovo Pjanic? Mire era un maestro. Ma la qualità di Douglas Luiz non si discute e sono convinto che si ritaglierà un ruolo importante come quello che aveva Pjanic nella nostra Juve”.

Foto: X Juve