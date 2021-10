Douglas Costa torna al gol con il Gremio dopo quasi 12 anni con un guizzo favoloso

Douglas Costa dopo 11 anni e 308 giorni è tornato al gol con il Gremio e lo ha fatto con un tiro a giro favoloso da fuori area finito all’incrocio. L’esterno brasiliano si è sbloccato dopo ben quattordici giornate ma la sua rete non è bastata per evitare la sconfitta alla sua squadra, battuta in casa dallo Sport Recife per 2-1. Ecco il video del gol dell’ex Juventus pubblicato dal Gremio su Twitter: