Douglas Costa punzecchia Marotta: “La prossima giochiamo a luci spente”

Clima di festa in casa Juventus dopo la vittoria di ieri sera contro l’Inter. A seguito delle polemiche che si sono rincorse per tutta settimana in merito al rinvio del match, inoltre, non è mancata qualche frecciatina nei confronti dei Nerazzurri. Infatti, sotto un suo post Instagram, il brasiliano Douglas Costa ha punzecchiato il dg dell’Inter, Beppe Marotta. “L’unione fa la forza” recita la descrizione della foto. “Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino” uno dei commenti sotto di essa fatto un fan. Una battuta che l’ex-Bayern ha colto al volo:”Non erano chiuse bene le porte… Oppure la prossima volta si gioca a luci spente”. Un messaggio piuttosto diretto, che si riferisce alle polemiche sollevate in settimana da Marotta.

Foto: Twitter personale Douglas Costa

Link: Instagram personale Douglas Costa