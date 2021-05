Douglas Costa, la nuova vita è il Gremio. La Juve e un motorino troppo presto parcheggiato

Douglas Costa e il Gremio, da poche ore è ufficiale, ma è una storia che era nell’aria da settimane. L’esterno brasiliano tornerà nel suo paese fino a giugno in prestito dalla Juve e lo voleva fortemente, come confermano le sue parole arrivate nel pomeriggio. Una Juve che lo ha lasciato allontanarsi sempre più dal suo progetto: le tre stagioni piene vissute in bianconero hanno fatto registrare 103 presenze, 10 gol e 21 assist. Numeri buoni, considerate le tante stelle al suo fianco con cui ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

I tanti infortuni muscolari gli hanno fatto saltare 44 gare, oltre alle quattro perse per squalifica dopo il celebre sputo a Di Francesco. E’ proprio da quel bruttissimo episodio contro il Sassuolo che è iniziata la sua parabola discendente in bianconero, con guai fisici a tormentarlo di continuo e l’incapacità di tornare ai livelli del suo approdo.

In quest’ultima annata trascorsa al Bayern Monaco ha messo in bacheca l’ennesima Bundesliga (la terza per lui in carriera) ed un Mondiale per Club, ma lo spazio per lui è stato sempre troppo poco in proporzione al suo talento, un talento di cui la Juve si è disfatta forse troppo presto. Douglas Costa è un classe 1990, ha ancora la possibilità di lasciare il segno ad alti livelli. Vedremo se l’aria di casa ed il calore di una piazza come quella del Gremio riusciranno a restituire gli stimoli giusti ad un talento purissimo.

Foto: Twitter Juventus