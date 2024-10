Douglas Costa: “Ho giocato con i migliori. Guardiola top manager. CR7 dava tranquillità, ricordo la tripletta con l’Atletico”

Douglas Costa, ex esterno brasiliano di Juve, Bayern e Nazionale brasiliana, ha commentato gli ex compagni con cui ha giocato, stipando una una top 11 ideale: “Una squadra di compagni, del resto ho giocato assieme ai migliori del mondo tra Bayern, Juventus e Brasile. In panchina il numero uno: Guardiola. Barzagli? Il grande vecchio, come lo chiamavo per prenderlo in giro. In realtà era pure velocissimo per essere un centrale. Chiellini? Amo dribbling e uno contro uno, ma in allenamento buttavo la palla in avanti e la rincorrevo per evitare i contrasti di Giorgio… Marcatore super. Alex Sandro? Una volta, mentre eravamo in Australia con il Brasile, confessai ad Alex che lo avrei raggiunto in Italia perché mi voleva l’Inter. ‘No, devi venire alla Juve’. E un minuto dopo mi fece chiamare da Paratici”.

Il giocatore si è poi soffermato su Miralem Pjanic: “Maestro di pallone e di idiomi. Meglio con i piedi, ma non ho ancora conosciuto uno che impara le lingue velocemente come Mire. Dybala? La mia Joya, compagno e giocatore super. Lo ammetto: io ho un bel sinistro, ma quello di Paulo è migliore. Ronaldo? Ricordo la sconfitta a Madrid contro l’Atletico. Mi sentivo fuori dalla Champions dopo il 2-0 dell’andata e lui mi rincuorò: tranquillo, al ritorno segno 3 gol. Lo ha fatto per davvero!”.

Foto: twitter Juve