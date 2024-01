Douglas Costa felice: “Tornare al Fluminense soluzione perfetta per me”

Il Fluminense ha annunciato l’arrivo di Douglas Costa, confermando i rumors degli scorsi giorni. L’ex Juve ha deciso di tornare in Brasile a 33 anni e ha commentato così:

“È una sensazione unica, era qualcosa che cercavo nella mia carriera. Dopo un po’ di tempo volevo tornare in Brasile, venire al Fluminense in questo momento penso sia perfetto per me. Quello che cerco io, lo cerca anche il club. Il Fluminense è molto competitivo, negli ultimi anni è sempre arrivato lontano nelle competizioni”.

Douglas Costa indosserà la maglia numero 90.

Foto: X Fluminense