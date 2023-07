L’operazione che ha portato Juan Cuadrado all’Inter non è piaciuta alla maggior parte dei tifosi juventini. Anche qualche ex calciatore bianconero, però, ha voluto esprimere la sua opinione. Si tratta di Douglas Costa che, in una diretta su Instagram, ha detto a proposito: “Cuadrado all’Inter? Sì, ho visto. Che dire, mi dispiace per lui”.

Foto: Twitter Juventus