Doué: “Futuro? È stato un mese impegnativo per le Olimpiadi. Tra qualche giorno deciderò”

Désiré Doué, medaglia d’argento con la Francia nella finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro la Spagna, ha così parlato del suo futuro: “È stato un mese molto impegnativo, ho avuto molte partite da giocare e mi sono concentrato su questo. Ci sono persone che lavorano per me, che si occupano di me in modo che io possa essere rilasciato. Ma le Olimpiadi sono finite. Tra qualche giorno dovrò prendere una decisione sul mio futuro”, le parole in zona mista. Sotto contratto fino al 2026 con il Rennes, Bayern e PSG – rivela Foot Mercato – hanno messo sul tavolo ben 60 milioni per ingaggiarlo.

Foto: Instagram Doué