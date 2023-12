DRIBBLING E MANCINO MICIDIALE: MOMODOU SONKO, LA STELLINA DEL FIRMAMENTO SVEDESE

Il calcio scandinavo è pronto a esplodere ad altissimo livello grazie ai tanti talenti cristallini che sta lanciando negli ultimi mesi. E Momodou Sonko, esterno dell’Hacken è solo l’ultimo talentino – ma non per importanza – che ha conquistato le luci della ribalta e del calciomercato nelle ultime settimane.

Classe 2005 di Göteborg sta collezionando numeri molto interessanti con la maglia dell’Hacken, ormai stabilmente tra i titolari nonostante i suoi 18 anni. L’esterno mancino in stagione ha già messo insieme 35 presenze tra Allsvenskan, qualificazioni alla Champions, all’Europa League e durante la fase a gironi della competizione principale. Parliamo di un’ala sinistra terribilmente efficace, con una media realizzativa importante che lo ha reso obiettivo di tante big del calcio europeo. Uno dei motivi è certamente il suo temibile sinistro, che lo rende una specie di attaccante esterno quasi in estinzione, vale a dire un mancino che ama partire da sinistra, in controtendenza coi tantissimi “esterni a piede invertito” che caratterizzano il calcio moderno.

Nato in Svezia da padre gambiano, Sonko ha trascorso parte della propria carriera giovanile nel Västra Frölunda, società con sede a Frölunda, il sobborgo di Göteborg in cui è cresciuto insieme a padre, madre e cinque fratelli.

Prima dell’inizio della stagione 2020 si è trasferito al settore giovanile dell’Häcken. Inizialmente, vista anche l’età, Sonko ha giocato solo nelle formazioni Under-17 e Under-19, ma nel maggio 2022 ha firmato un contratto pluriennale nell’ottica di un ingresso in prima squadra.E il 30 agosto 2022, a diciassette anni, è arrivato il suo debutto dal 1′ in occasione del secondo turno di Coppa di Svezia vinto 2-1 in trasferta contro l’Älmhults IF. Per il campionato, invece, ha dovuto aspettare qualche mese in più. Infatti, l’esordio nel massimo campionato svedese è arrivato il 2 ottobre, quando è subentrato nel secondo tempo della sfida pareggiata per 1-1 sul campo del Varberg. In totale, le sue presenze nel corso dell’Allsvenskan 2022 sono state due, in una stagione storica che ha visto l’Häcken conquistare il suo primo titolo nazionale.

La stagione 2023 lo ha visto invece ritagliarsi uno spazio in pianta stabile in prima squadra. Oltre a partecipare attivamente alla conquista della Coppa di Svezia 2022-2023 con 3 gol in 6 presenze dalla fase a gironi in poi, Sonko è stato infatti utilizzato dal tecnico Per-Mathias Høgmo anche in 23 partite di campionato sulle 30 previste dal calendario dell’Allsvenskan 2023, contribuendo con 7 reti e 4 assist al raggiungimento del terzo posto in classifica per i gialloneri. Queste prestazioni gli sono valse, a fine annata, il riconoscimento di miglior giovane dell’anno di quell’edizione del torneo.

Le prestazioni di Momodou Sonko non stanno passando inosservate: 2 gol in 8 partite in Europa League, 7 reti e 4 assist (in 23 presenze), invece, il bottino in Allsvenskan. Sonko è indubbiamente uno dei talenti svedesi che ora sta suscitando l’interesse dei grandi club. La settimana scorsa ‘Tuttosvenskan’ aveva dichiarato che il giocatore dell’Häcken avrebbe scelto tra il Liverpool e una big tedesca che una fonte tedesca assicura sia il Lipsia. Ora, secondo ‘Expressen’, anche il Barcellona mostra interesse per lui.

