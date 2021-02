Dott. Picco (ASL Torino): “Torino-Sassuolo? C’è possibilità che non si giochi”

Il dott. Picco, direttore dell’ASL di Torino, a Radio Punto Nuovo ha parlato in merito ai casi Covid in casa granata, che hanno nuovamente gettato ansia nel mondo del calcio dopo mesi apparentemente tranquilli.

Queste le sue parole: “Per le prossime gare dei granata, bisognerà attendere ulteriori accertamenti. Nulla è ancora definitivo, aspetteremo fino all’ultimo momento possibile. La gara col Sassuolo? C’è la possibilità che non si giochi. Purtroppo non bisogna abbassare la guardia, le varianti del Covid stanno facendo alzare la curva di contagio in Italia e quindi c’è da fare attenzione massima e anche nel mondo del calcio non possiamo prendere le cose alla leggera”.

