DOTI TECNICHE E FISICITÀ: DANILO VEIGA NUOVA FRECCIA DEL LECCE

Il Lecce sta per regalarsi un colpo in ottica salvezza. Si tratta di Danilo Veiga, terzino destro arrivato per circa 2 milioni di euro dall’Estrela Amadora, club che milita nella Primeira Liga portoghese.

Esterno difensivo classe 2002, Veiga può vantare due grandi pregi: la verticalità e la capacità di giocare in più ruoli. È infatti un giocatore che pensa in avanti, e che si fa spesso trovare in zone offensive del campo, con cui incide grazie a un destro di buona fattura. Se il pensiero verticale è il più delle volte un pregio e una qualità, può divenire invece una caratteristica su cui lavorare se si vuole proporre un calcio estremamente tattico, di palleggio e attento ai dettagli come quello di Giampaolo. C’è inoltre da aggiungere che difensivamente il campionato italiano è estremamente provante, sia dal punto di vista dei posizionamenti che della qualità degli attaccanti. Su questo aspetto il tecnico salentino dovrà quindi sicuramente lavorare.

Come detto prima, Veiga è anche un giocatore molto duttile, dato che può giocare anche come mezz’ala o addirittura da mediano, date le buone doti tecniche e la fisicità. Due assist in 15 presenze in questa stagione, oltre che 4 gialli e un cartellino rosso, che denotano forse una mancanza di concentrazione in alcuni momenti e scarso autocontrollo, prerogativa su cui il giovane terzino dovrà sicuramente migliorare. Un altro aspetto su cui potrà sicuramente investire delle energie è quello del gol: il portoghese non ha ancora gonfiato la sua prima rete in carriera. Chiaro che il gol non è una prerogativa del terzino, ma nel calcio moderno è importante che vi sia supporto realizzativo da tutta la squadra, anche dal terzino, ruolo che mai come in questo periodo storico è importante in ottica bonus. Positiva invece la sua inclinazione ai calci piazzati: nell’Estrela buona parte dei calci d’angolo o delle punizioni sono affidate al suo destro.

Col tempo il giocatore potrà sicuramente insidiare Guilbert per la titolarità, ma inizialmente avrà bisogno di un naturale periodo di adattamento. Insieme a Veiga, è giunto in Salento dall’Estrela anche un altro innesto difensivo, ovvero il centrale classe 2004 Tiago Gabriel.

Veiga è cresciuto nel settore giovanile di Salgueiros, Porto, Padroense e Paços Ferreira, e nel 2021 è stato acquistato dal Felgueiras 1932, formazione militante nella terza divisione portoghese, avventura che il giocatore porta nel cuore e che come ogni esperienza in una terza serie professionistica si è rivelata preziosa per la maturazione del suo talento. Nella stagione 22/23 il doppio salto di categoria al Gil Vicente, con il quale esordisce anche in Europa. Non dimenticherà mai, infatti, l’incontro pareggiato per 1-1 contro il Riga FC, valido per i turni preliminari di Conference League. Tre giorni dopo, è anche arrivata la prima presenza in Primeira Liga, in occasione dell’incontro vinto per 1-0 contro il Paços Ferreira. Poi l’esperienza in Croazia, al Rijeka, per poi tornare in Portogallo, all’Estrela, suo ultimo club. Il suo 2024 si chiude con l’emozionante esordio nell’Under 21 del Portogallo, datato 15 novembre. A fronte delle ottime prestazioni nella prima parte di stagione, il suo nome compare poi sul taccuino di Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, che molto raramente sbaglia un colpo in prospettiva. Ora si attende solo l’ufficialità del club, pronto ad accogliere il terzino per condurre il sogno salvezza. A Giampaolo il compito di sviluppare il suo talento.

