Dossena si presenta: “Cagliari piazza importante, ho colto al volo quest’occasione”

Quest’oggi in casa Cagliari si è presentato Alberto Dossena. Il neo-difensore rossoblù è intervenuto in conferenza stampa: “Sono un difensore strutturato, forte sulla marcatura e prediligo l’1 contro 1. Cagliari l’ho scelta perché era una piazza importante, è stata un’occasione che ho colto al volo e sono contento di essere qui: vengo da due stagioni ad Avellino che mi hanno aiutato a crescere e mi hanno consolidato. Credo sia per me l’anno di svolta”.

Dossena ha poi parlato dei suoi idoli, dei giocatori che ha preso come modelli: “A me piacciono molto i difensori fisici, non ho un prototipo di difensore particolare, però mi piace vedere i più forti, Chiellini, Materazzi e prendo esempio da loro. Sicuramente ci sono giocatori con un background importante ed è normale che un po’ da tutti cerchiamo di trovare qualcosa. Ora siamo all’inizio e i compagni ci devono conoscere bene, ma non vedo l’ora. Le prime impressioni sono state molto positive, mi hanno accolto benissimo tutti. Ho trovato un’organizzazione ottima. Quest’anno mi auguro sia importante e di poter dare una mano alla squadra per fare il meglio possibile”.

Infine, sulla trattativa: “È nata in pochi giorni, appena ho saputo l’opportunità tramite il mio agente, ho detto subito di sì. Per me la Serie B è un trampolino troppo importante e non ho avuto esitazioni. Il mister mi ha subito parlato bene, mi ha convinto e stimolato”.

